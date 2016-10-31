محافظ ريف دمشق يتفقد الخدمات في جبل الورد لتحسينها ويسحب الأعمال من متعهد النظافة فى ضاحية قدسيا

طلب محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم من مديرية التربية الاسراع فى تأمين جميع المستلزمات المدرسية المطلوبة فى حى جبل الورد التابع لمدينة قدسيا وزيادة عدد المقاعد فى الصف الواحد داعيا بالوقت نفسه مديرية الخدمات الفنية الى دراسة امكانية بناء طابق ثالث لمدرسة التعليم الاساسى لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة فى الحي وخلال جولة قام بها برفقة امين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربى الدكتور همام حيدر الى الحى للإطلاع على الاوضاع الخدمية والمعيشية شدد ابراهيم على تأمين جميع الاحتياجات اللازمة للمستوصف فى الحى وخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.

وتفقد المحافظ وأمين فرع الحزب مشاريع الطرقات والصرف الصحى والمياه والهاتف والنظافة العامة ومدارس الحى واطلعوا من الاداريين فى المدارس على أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة كما زارا مستوصف الحى واستمعوا من القائمين عليه على الصعوبات والمشكلات التى يعانيها المركز واحتياجات المواطنين.

الى ذلك قدم كل من مديرى التربية والكهرباء ورؤوساء المجالس المحليةلمحة عن الخطط المستقبلية المدروسة للمشروعات المزمع تنفيذها فى الحى وبين مدير شركة كهرباء ريف دمشق المهندس عبد الوهاب الخطيب أنه بالتزامن مع زيارة المحافظ لحى جبل الورد يتم تركيب محولة كهربائية باستطاعة /630/ كيلو فولط امبير بكلفة/25/مليون ليرة سورية مؤكدا أن تركيب المحولة يسهم فى تحسين واقع الكهرباء بالحى

بعدها تفقد المحافظ وأمين الفرع واقع النظافة العامة فى شوارع ضاحية

قدسيا واستمع من رئيس مجلس المدينة الى أسباب تراجع مستوى النظافة وطلب سحب جميع الاعمال من المتعهد وإجراء عقود جديدة مع متعهد جديد ومتابعة واقع النظافة ريثما تتم هذه الاجراءات من خلال الوحدة الادارية وبمساهمة المؤسسات الخدمية ومديرية الخدمات الفنية لرفع مستوى النظافة بالضاحية وتحسين وضع الحدائق والمنصفات وصيانة الارصفة والإنارة العامة بما يليق بمكانتها الحضارية،

ونوه ابراهيم بجهود وسائل الاعلام لمتابعة واقع الخدمات فى محافظة ريف دمشق

من جانبه أكد أمين فرع الحزب أهمية دور المنظمات الشعبية فى الوقوف الى جانب الموءسسات الحكومية للارتقاء بمستوى الاعمال للمضى قدما فى مسيرة اعادة الاعمار والمصالحات المحلية فى المحافظة0