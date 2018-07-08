محافظ ريف دمشق يتوعد رؤساء البلديات بالسجن وإزالة المخالفات حتى لو كانت لوزير

توعد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم رؤساء البلديات بالسجن في حال مخالفة المرسوم المتعلق بإزالة مخالفات البناء، حيث حمل المحافظ رئيس الوحدة الإدارية المسؤولية الكاملة عن بناء أي مخالفة ولا يتم إزالتها، مشيرا خلال لقاءه مع رؤساء الوحدات الإدارية إلى إعطاء مهلة اسبوع أمام كل رئيس بلدية كي يتم إزالة جميع المخالفات من دون أي أعذار ومهما كان صاحب المخالفة صاحب شأن.

ولم يتردد المحافظ بتوجيه الوحدات بإزالة المخالفة حتى لو كانت لمحافظ أو وزير، موضحا ان المحافظة سترسل لجان متابعة لتقصي الموضوع في جميع الوحدات وسيتم محاسبة رئيس البلدية مباشرة من دون تنبيه أو إنذار.

يشار إلى أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن انتشار للمخالفات في ريف دمشق.

البعث ميديا || ريف دمشق – علي حسون