محافظ طرطوس ينفي شائعات “فيسبوكية” تشيع الفوضى في المدينة

أكد محافظ طرطوس صفوان أبوسعدى أن الحياة تسير بشكل اعتيادى وطبيعى في جميع أحياء مدينة طرطوس.

وقال المحافظ فى تصريح له: ان الحركة طبيعية فى شوارع المدينة ولايوجد ما يعكر الهدوء الذى تشهده المدينة، وأن عناصر الجيش والجهات المختصة يتابعون عملهم فى نقاط التفتيش بشكل اعتيادى وطبيعى.

وأضاف المحافظ :ان الشائعات التى تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن تعطيل المدراس يوم غد فى مدينة طرطوس واحباط هجوم ارهابى وتفكيك سيارتين مفخختين قرب الكراج القديم//كاذبة وعارية عن الصحة تماما وترمى الى اشاعة الفوضى فى المدينة//.

ودعا المحافظ وسائل الاعلام الى توخى الحذر فى التعامل مع أى معلومات والتدقيق فى مصدر المعلومة قبل نشرها مبينا أن محافظة طرطوس والجهات الرسمية فيها هى الجهة الوحيدة المعنية بنشر الاخبار والمعلومات الصحيحة والدقيقة فى المحافظة