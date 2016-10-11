محاكاة الحضارات المتعاقبة على سورية بمعرض «أبجدية الياسمين2» للأزياء

إبراز الحضارة السورية وما فيها من تنوع هو العنوان العريض لعرض الأزياء “أبجدية الياسمين 2” الذي ستطلقه المصممة السورية العالمية منال عجاج في مدينة بيروت في ال 18 من تشرين الأول الجاري.

وعن العرض قالت: سيتم خلال أبجدية الياسمين 2 إطلاق تصاميم تحاكي الحضارات المتعاقبة في سورية من خلال ثلاث عشرة حقبة تاريخية بداية من أول حضارة وأبجدية في العالم أوغاريت وصولاً إلى يومنا هذا.

وأضافت عجاج: يمزج العرض بين الحضارة والفن والموضة وتكتمل اللوحة المنسوجة بالحضارات من خلال عرض درامي يعكس واقع سورية الحالي يخرجه النجم والمخرج المسرحي عبد المنعم عمايري تحت عنوان معاناة الياسمين.

يشار إلى أن العرض يضم أكثر من ثلاثين تصميماً جديداً بمشاركة النجمة جيني إسبر التي ستتفتح العرض بأول تصميم، كما يرافقه موسيقا أُلفها الموسيقي إياد ريماوي خصيصاً لهذه المناسبة.

والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من أبجدية الياسمين أقيمت نسخته في مدينة برلين الألمانية نهاية عام 2014 وحقق نجاحا كبيرا، حيث اعتبرت عجاج حينها أن العرض يحمل في طياته مزجا شرقيا غربيا لما فيه من رسائل سورية الحضارية التاريخية من ناحية وتصاميم تواكب آخر صيحات الموضة في العالم من ناحية أخرى.