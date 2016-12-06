محاكم بني سعود تصدر حكما بإعدام 15 شخصا

أصدرت إحدى محاكم نظام بني سعود حكما بإعدام 15 شخصا بزعم التجسس لدولة أجنبية.

وذكرت صحيفة الرياض ووسائل إعلامية أخرى تابعة لنظام بني سعود على مواقعها الالكترونية أن “المحكمة حكمت بإعدام 15 شخصا من مجموعة تضم 32 شخصا يحاكمون بتهمة التجسس لمصلحة إيران بينما حكم على 15 آخرين بالسجن بين ستة أشهر و 25 عاما”.

ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكمة بأنها “مهزلة قضائية تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين”.

وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن.. المحاكمة “يشوبها الخلل منذ بدايتها” مشيرا إلى أن المتهمين لم يتمكنوا من التواصل مع محاميهم خلال فترات استجوابهم.

ولفت إلى أن “المحاكمات الجنائية يجب ألا تكون مجرد عرض قضائي تكون الأحكام فيه قد صدرت مسبقا”.

ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك عن محام كان يمثل بعض المتهمين حتى آذار الماضي قوله.. “إن توقيت القضية قد يكون متعلقا بالتوتر المستمر بين إيران والسعودية”.

وكان القضاء التابع لنظام بنى سعود اصدر حكما بالسجن 15 عاما في الثاني من الشهر الجاري على شاب سعودي من محافظة القطيف بدعوى مشاركته بمظاهرات وتعاطفه مع رجل الدين نمر النمر الذى اعدمته سلطات بني سعود في مطلع العام الجاري.

وأثار إعدام النمر استهجانا واسعا محليا ودوليا لعدم قانونيته.

وفى حكم ثان قضت المحكمة بسجن شخص آخر عشر سنوات وفرض غرامة مالية عليه تقدر ب50 ألف ريال أي نحو 13 ألف دولار بزعم كتابته “تغريدات مسيئة لرأس النظام وولي عهده والحكومة”.

يذكر أن نظام بنى سعود الذي يجمع ممثلو منظمات حقوق الإنسان على وصف نهجه بالاستبدادي والمنتهك للقوانين الدولية الإنسانية قام ودون إعلان مسبق بإعدام 47 شخصا بينهم الشيخ النمر الذي اعتقل لمطالبته بالعدالة الاجتماعية ومعارضته لسياسة الاستبداد والقمع التى ينتهجها النظام السعودي بحق السعوديين.