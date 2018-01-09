محامي غواتيمالي يطعن بقرار بلاده بنقل السفارة لدى كيان الاحتلال

طعن محام من غواتيمالا بقرار بلاده نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس المحتلة مؤكدا أن هذا الاجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي ماركو فينيسيو ميخيا الذي تقدم بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية قوله “إن الإعلان في 24 من الشهر الماضي نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

واعتبر ميخيا أن “تغييراً سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء” مشيراً إلى أن “رئيس غواتيمالا جيمي موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع فيسبوك بدلا من تكليف وزارة الخارجية إعلانه عبر القنوات الرسمية”.