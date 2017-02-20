محاولات لكسب الناخب اللبناني من قبل مرشحي الرئاسة الفرنسية

وصلت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان إلى بيروت، حيث من المقرر أن تلتقي خلال زيارتها بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، كما ستلتقي عددا من ممثلي الطوائف في لبنان وفي مقدمتهم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

هذه الزيارة وإن حملت عناوين عدة، إلا أن هدفها الأساس استقطاب أكبر عدد ممكن من أصوات اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية والذي يقدر عددهم بحوالي أربعمائة ألف، لا سيما بعد أن كان مرشح يسار الوسط الفرنسي إيمانويل ماكرون قد سبقها في زيارة لبنان للهدف ذاته.

النائب في البرلمان اللبناني فريد الخازن اعتبر أن زيارة لوبان إلى لبنان تأتي في إطار الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية للمرشحين في فرنسا وخارج فرنسا، وهي من المرشحين البارزين على الساحة الفرنسية.

وأكد الخازن أن هناك اهتمام كبير في فرنسا بموضوع الشرق الأوسط، وبموضوع مسيحيي الشرق، لان هذا الموضوع دخل إلى أجندة عدد من مرشحي الرئاسة الفرنسية في الآونة الأخيرة لا سيما المرشح فرنسوا فيون.

هذا ويلعب لبنان دورا هاما في السياسة الداخلية الفرنسية، نظرا لوجود جالية لبنانية كبيرة مقيمة في فرنسا، كما أن فرنسا تنظر تاريخيا للبنان على أنه نموذج فريد في الشرق الأوسط كونه البلد العربي الوحيد الذي يتولى رئاسة جمهوريته شخصية مسيحية مارونية.