محاولة تسلل لـ”داعش” إلى إيران

صرح مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الإيرانية حسين ذوالفقاري أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من القضاء على مجموعة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي على الحدود الغربية لإيران المحاذية للعراق.

وقال ذوالفقاري: “وصلنا تقرير قبل عدة أيام أن مجموعة إرهابية مؤلفة من ثلاثة أشخاص تريد التسلل عبر الحدود الغربية إلى داخل البلاد لتنفيذ عمليات تخريب”، مضيفاً أنه تم إبلاغ وزارة الأمن بالأمر، وبدورهم عناصر القوات الأمنية (جنود إمام العصر عج) قضوا على هذه المجموعة قبل أن تنفذ أي عملي تخريبي في البلاد.

الجدير ذكره أن القوى الأمنية التابعة لوزارة الأمن الإيرانية قضت الشهر الماضي على خلية إرهابية تضم أبربعة عناصر شرق البلاد حاولت التسلل إليها، إضافةً إلى أن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان كان قد أكد أن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد لمواجهة تهديدات التكفيريين.