محاولة لاغتيال مسؤول في البصرة تودي بحياة أحد الموظفين

نجا مدير إنتاج الغاز في محافظة البصرة جنوبي العراق من محاولة اغتيال، بينما توفي أحد الموظفين في دائرة صحة البصرة.

مصادر أفاد بأن مجهولين كانوا يستقلون سيارة من نوع “دوج” بيضاء اللون، فتحوا الرصاص على المركبة التي كانت تقل مدير إنتاج الغاز، طالب حسن زغير، أثناء عودته إلى منزله في قضاء شط العرب، من دون إصابته.

وأفادت بأن المسلحين تمكنوا من اغتيال معاون طبيب، يدعى حيدر شاكر، بإطلاق الرصاص عليه بعد خروجه من مستشفى التعليمي في البصرة، ثم لاذوا بالفرار بسيارة من نوع “بيك أب نيفارا”.

هذا وسجلت لحظة اغتيال شاكر في مقطع فيديو تم تسجيله من إحدى كاميرات المراقبة في الشارع.