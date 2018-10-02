محروقات السويداء: اعتماد مراكز جديدة لمنح البطاقة الذكية

اعتمدت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء خمسة مراكز جديدة لمنح البطاقة الأسرية الذكية للمواطنين عبر شركة تكامل.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضو لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء فادي مسعود أن المراكز المعتمدة تم تحديدها في بلدات ملح والغارية وعريقة ولاهثة والكفر وتضاف إلى ثمانية مراكز كانت موجودة في مدن وبلدات المحافظة.

وأشار مسعود إلى أن الهدف من هذا الإجراء تخفيف الازدحام على المراكز القائمة بالعمل لمنح البطاقة ضمن مدينة السويداء وخاصة مع ارتفاع وتيرة الإقبال للحصول عليها مبينا أنه سيتم خلال الفترة القادمة إحداث خمسة مراكز أيضا في سالة وعرى وصما والثعلة والمشنف.

ويبلغ عدد البطاقات الأسرية الذكية الممنوحة للمواطنين في محافظة السويداء لغاية تاريخه نحو 70 ألف بطاقة.