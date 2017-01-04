محروقات السويداء.. المطالبة برفع طلبات المحافظة لتوزيعها على المدارس

وافقت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء خلال اجتماعها اليوم على تخصيص عدد من الجهات العامة والخاصة بكميات من مادة المازوت لزوم العمل والتدفئة.

واكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشى ضرورة الاسراع فى عمليات توزيع الدفعة الثالثة من مازوت التدفئة على جميع الاسر فى المحافظة وبمعدل 50 ليترا لكل أسرة لافتا الى أنه تم التواصل مع وزارة النفط والثروة المعدنية لرفع طلبات المازوت الواردة للمحافظة والتى تبلغ حاليا نحو 12 طلبا بما يسهم فى زيادة الكميات المخصصة لأغراض التدفئة . ليصار الى توزيعها على المدارس التى لم تشملها بعد عمليات التوزيع مبينا أنه ستتم معالجة عملية تزويد الجرارات التى تنقل مياه الشرب العائدة للقطاع الخاص بمادة المازوت وذلك بالتنسيق مع اتحاد فلاحى المحافظة.

وكانت لجنة المحروقات الفرعية بالسويداء قررت فى اجتماعها الماضى حرمان معتمد وموزع لمادة الغاز فى مدينة شهبا من استجرار المادة لمدة شهر وذلك لارتكاب مخالفة تتعلق بالتمنع عن البيع