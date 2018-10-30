محروقات اللاذقية تضع برنامجاً للتوزيع في عدد من مناطق المدينة وريفها

ضمن خطة فرع محروقات اللاذقية لتوزيع مادة مازوت التدفئة وضع الفرع برنامجاً للتوزيع خلال الأيام الثلاثة القادمة في عدد من مناطق اللاذقية وريفها بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوحدات الإدارية في كل منطقة.

وأوضح المهندس حسن بغداد مدير فرع محروقات اللاذقية أن خطة توزيع المازوت ستشمل أيام الخميس والجمعة والسبت كلاً من أحياء الدعتور ودمسرخو والصليبة باللاذقية ومدينة القرداحة وريفها (الجوبة والفاخورة وكلماخو وحرف المسيترة وبكراما والرويسة) وناحية عين الشرقية وبيت ياشوط بريف جبلة.

وأشار بغداد إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال صهاريج مؤتمتة باستخدام البطاقة الذكية العائلية، مؤكداً استمرار الشركة بخطة التوزيع حتى تغطية التوزيع في كامل مناطق محافظة اللاذقية.