محروقات حلب تناقش واقع التوزيع وسبل توفيرها لجميع الفعاليات

ناقشت لجنة المحروقات في محافظة حلب خلال اجتماعها أمس واقع توزيع المشتقات النفطية وسبل توفيرها لمختلف الفعاليات الاقتصادية والزراعية والإنتاجية.

وبين محافظ حلب حسين دياب ضرورة التركيز على تطوير آليات العمل والتوزيع لضمان إيصال المحروقات بشكل دقيق لكل الفعاليات التي تحتاجها مع تسريع عملية التوزيع المنزلي بهدف تأمين هذه المادة للعائلات قبل حلول فصل الشتاء، لافتا إلى ضرورة تحديد أسس دقيقة لعمل اللجان المشرفة على محطات الوقود وتوزيع المحروقات ومراقبتها ومحاسبة كل من يثبت فساده أو تقصيره في أداء واجبه الوظيفي مع الاستمرار بحملات ملاحقة المحتكرين والمتاجرين بالمشتقات النفطية.

وأشار دياب إلى أن المساعي مستمرة لزيادة مخصصات حلب من المازوت والبنزين والغاز وقد تم زيادة طلبين من مادة المازوت وطلبين من مادة البنزين لمخصصات حلب والمحافظة لن تدخر جهداً لتلافي كل الملاحظات وضمان حسن توزيع المحروقات.

وقدم أعضاء اللجنة عرضاً عن الكميات الواردة من المشتقات النفطية لمحافظة حلب خلال الشهر الماضي وكيفية توزيعها على مختلف الفعاليات سواء القطاع الزراعي أو الصناعي والحرفي ووسائل النقل والأمبيرات والمؤسسات العامة وغيرها.

وأكدوا ضرورة منع حالات الاحتكار والاتجار بالمادة وفرض أشد العقوبات بحق المخالفين وتوحيد لجان الإشراف وزيادة عددها ومراقبة أدائها وتقييمه بشكل دوري وتصويب أخطائها على الفور وعدم التساهل مع المتلاعبين والمحتكرين والفاسدين في هذا المجال وغيره.