محروقات طرطوس: زيادة مخصصات المازوت لمعاصر الزيتون

طالب أعضاء لجنة المحروقات المركزية في طرطوس بزيادة مخصصات المازوت لمعاصر الزيتون، ووضع آلية توزيع واضحة لأصحاب محطات الوقود من أجل توزيع المحروقات بشكل عادل، إضافة إلى زيادة المخصصات من مادة المازوت الصناعي والزراعي لضمان استمرار عمل الآلات الزراعية.

ودعا الأعضاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس في قاعة اجتماعات المحافظة إلى ضرورة إيجاد محطات وقود للاليات الزراعية بالمدينة، مؤكدين أن توزيع مازوت التدفئة بمدينة طرطوس يتم دون وجود أي مشاكل، لافتين إلى موضوع التأخير في توزيع مازوت التدفئة وخاصة في مناطق القدموس حيث إن الكمية الموزعة لم تتجاوز 10 بالمئة حتى الآن، إضافة إلى النقص في المازوت الصناعي والزراعي المخصص للقدموس.

وأشار محافظ طرطوس صفوان أبوسعدى إلى أن المحافظة تحتاج إلى كميات أكبر من الكميات المخصصة لها، مؤكدا ضرورة منح ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري “والمفقودين” الأولوية فيما يتعلق بتوزيع مازوت التدفئة.

بدوره رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب أشار إلى أنه لا يوجد أي شكاوى فيما يخص توزيع مادة المحروقات لكن حاجة المحافظة أقل مما هو متوافر من المادة، مؤكدا أنه لا يوجد أي معمل أو منشأة متوقفة عن العمل.