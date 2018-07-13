محزر: اتمنى تحقيق دوري الأبطال مع مانشستر سيتي

قال نجم كرة القدم رياض محرز إنه يرغب في الفوز بدوري ابطال أوروبا مع مانشستر سيتي الذي انتقل إليه قبل أيام من فريق ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني، في أغلى صفقة في تاريخ النادي.



وفاز محرز بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمييرليغ) موسم 2015 – 2016 بعدما ساعد فريقه السابق ليستر سيتي في حسم لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

وأكد رغبته في العمل مع المدير الفني لمانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا قائلا “دوري أبطال اوروبا للأندية الكبرى ومانشستر سيتي أحد هذه الأندية ولديه كل الامكانيات للفوز بالبطولة”.

وأضاف محرز “سيتي لديه الرغبة في التقدم أكثر في دوري أبطال اوروبا عما فعله الموسم السابق عندما وصل الفريق إلى ربع نهائي البطولة واتخذت قراري بأن أكون مشاركا في ذلك”.