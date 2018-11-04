محطات التحويل الكهربائي بحماة قيد الصيانة

تواصل ورشات الشركة العامة للكهرباء بحماة أعمال صيانة لعدد من محطات التحويل الكهربائي بمختلف مناطق المحافظة لزيادة كفاءتها والتخفيف من الأعطال الطارئة نتيجة تزايد الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد الرعيدي أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة محطة تحويل عين اللوزة باستطاعة 66/20 ك.ف وإجراء صيانة لخلايا 20 ك.ف للمحولة رقم 1 واستبدال القواطع 20 ك.ف واختبار الحمايات فضلاً عن تنفيذ صيانات لمحطات تحويل مصياف وحماة 1 وحماة 2 وصيانة خطوط 20 ك.ف على خط المصانع بمدينة حماة، إضافة إلى إعادة مركز تحويل الأربعين المحروق بالكامل للخدمة وتبديل قاطع توتر منخفض محروق في مركز تحويل قرية التويم وتبديل قاطع منخفض في مركز تحويل مزرعة البحرة بعد تكبير استطاعة المحولة.

وأكد الرعيدي جاهزية الورشات الفنية لإصلاح كل الأعطال ولا سيما في فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية.