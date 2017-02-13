محكمة بلجيكية تصدر حكما بالسجن 28 عاما على بلجيكي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي

أصدرت محكمة بلجيكية اليوم حكما بالسجن على إرهابي بلجيكي كان قد انضم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وارتكب جريمة قتل أحد الأشخاص الذين اختطفهم التنظيم الإرهابي في سورية.

وذكرت وكالة رويترز أنه وبحسب وثائق محكمة مدينة انتويرب فقد “تم الحكم على الإرهابي المدعو حكم الوثاقي البالغ من العمر 24 عاما والذي يحمل الجنسية البلجيكية بالسجن 28 عاماً لانتمائه إلى تنظيم داعش وارتكابه جرائم “غير إنسانية” وهو في صفوف التنظيم في سورية عام 2013″.

يشار إلى أن بلجيكا تحتل النسبة الأعلى بين الدول الأوروبية في عدد الإرهابيين الذين سافروا منها للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وبلغ عددهم 450 إرهابيا ومنهم من عاد من سورية وتورط في هجمات بلجيكا وفرنسا ومناطق أخرى في أوروبا.

وقبل أن يذهب إلى سورية كان الوثاقي عضوا في جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم “شريعة من أجل بلجيكا” وكان يقوم بتجنيد شبان للقتال في صفوف تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط مثل تنظيم “داعش”.

وعاد إلى بلجيكا أواخر عام 2013 بعد تعرضه للإصابة أثناء تنفيذه اعتداءات إرهابية لصالح التنظيم في سورية حيث تم إخضاعه للمراقبة في بلجيكا ومن ثم اعتقاله بعد أشهر قليلة من اعتراض الشرطة البلجيكية مكالمة هاتفية كان يخبر خلالها صديقته أنه قام بقتل أحد المختطفين في سورية وأنه حرص على تصوير ذلك.

وتشهد الدول الغربية بما فيها بلجيكا حالة من الاستنفار الأمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وعلى الرغم من ذلك وقع في بلجيكا العام الماضي عدد من الاعتداءات والهجمات أبرزها التفجيرات التي وقعت في مطار العاصمة بروكسل وإحدى محطات مترو الانفاق وأسفرت عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من مئتين.