محكمة تابعة للنظام التركي تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة على ضابطين بالجيش التركي

أصدرت إحدى محاكم النظام التركي اليوم حكما بالسجن مدى الحياة على ضابطين سابقين رفيعي المستوى في الجيش التركي بزعم تورطهما فى محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي واستغلها رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان لتصفية معارضي سياساته.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي “إن محكمة في مدينة أرضروم شرق تركيا أدانت الكولونيل السابق مراد كوجاك والجنرال السابق مراد يلماز بتهمة التورط بمحاولة الانقلاب وأصدرت بحقهما أحكاما بالسجن مدى الحياة”.

يشار إلى أن الضابطين كانا في الخدمة داخل قيادة الدرك في مدينة أرضروم خلال محاولة الانقلاب.

وشن نظام أردوغان منذ تموز الماضي حملة قمع واعتقال ضد مناهضي سياساته مستغلا محاولة الانقلاب وقد فرض حالة طوارئ فى أنحاء البلاد في ال 21 من الشهر نفسه ليعمد إلى تمديدها بشكل متكرر وينفذ بموجبها حملات اقالة واعتقال وقمع طالت عشرات الاف الاشخاص بمن فيهم مدرسون وقضاة وبرلمانيون واعلاميون إضافة إلى عسكريين وضباط كبار في الجيش التركي.