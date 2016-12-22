محكمة روسية تجرم طالبة جامعية بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي

أدانت المحكمة العسكرية في موسكو الطالبة الجامعية الروسية الكسندرا إيفانوفا بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المحكمة قولها في قرار الحكم الصادر بخصوص القضية.. إن “ايفانوفا اتخذت القرار وهي في موسكو للالتحاق بتنظيم داعش المحظور في روسيا على الرغم من إدراكها أن ذلك قد يؤثر سلبا على مصالح روسيا” مشيرا إلى أن “الفتاة بررت خلال محاكمتها تصرفات التنظيم الإرهابي”.

وطلب المدعي العام الحكم على المتهمة بالسجن لمدة 5 سنوات لأنها كانت “ستصبح قناصة أو انتحارية لو وصلت إلى صفوف التنظيم الإرهابي” فيما ادعى محامي الدفاع أنها “غير مذنبة”.

وكانت الطالبة الجامعية السابقة في جامعة موسكو الحكومية ألكسندرا ايفانوفا والتي غيرت اسمها إلى فارفارا كاراولوفا اختفت في موسكو يوم ال27 من أيار 2015 وكان عمرها آنذاك 19 عاما وتبين لاحقا في بداية حزيران أنه تم توقيفها على الحدود التركية السورية ضمن مجموعة من 13 مواطنا روسيا.

وعادت ايفانوفا إلى موسكو بعد ذلك بعدة أيام وقامت بعد فترة بتغيير اسمها وكنيتها ولكن ذلك لم يمنع السلطات من توجيه تهمة محاولة المشاركة في تنظيم إرهابي ضدها.

وبعد عودتها إلى روسيا أقرت الفتاة بأنها “أخطأت” ووعدت ب “تصحيح” تصرفاتها ولم تفتح ضدها أي قضية جنائية ولكن المخابرات الروسية راقبت جميع خطواتها وكشفت أنها استأنفت اتصالاتها بإرهابيين موجودين في سورية.

وبعد تفتيش منزلها تم العثور على أدلة سمحت بفتح قضية جنائية ضدها للاشتباه بانخراطها في الترويج للأفكار المتطرفة فيما ذكرت مصادر أمنية أن ايفانوفا تعرفت على أحد أعضاء شبكة لتجنيد الإرهابيين الجدد عبر الإنترنت وهو الذي تمكن من استمالتها ومن ثم أقنعها وساعدها في التوجه إلى سورية.