محكمة روسية تقضي بسجن متزعمة في تنظيم إرهابي 5 سنوات

حكمت محكمة روسية اليوم على متزعمة خلية النساء في تنظيم ما يسمى “حزب التحرير الإسلامي” الإرهابي المحظور في روسيا آلا بيسبالوفا بالسجن لمدة خمس سنوات.

قال القاضي العسكري خلال النطق بالحكم في مدينة سان بطرسبورغ أنه “تم إثبات الجرم على المتهمة بيسبالوفا”.

وكان زوج المتهمة أدين بتهمة المشاركة في أنشطة هذا التنظيم الإرهابي.

وألقي القبض على بيسبالوفا في نهاية عام 2017 للاشتباه فيها بتنظيم أنشطة خلية إقليمية للمنظمة الإرهابية الدولية.

وأقرت المحكمة في تشرين الثاني 2016 أحكاما بالسجن لمدة 12 عاما لنحو 10 متهمين بمن فيهم زوج بيسبالوفا بعد إدانتهم بقضايا جنائية تتعلق بالمشاركة بعمليات التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا.