محلج العاصي بحماة يبدأ حلج الأقطان الموردة من الحسكة

بدأ محلج العاصي بمحافظة حماة اليوم عمليات حلج الأقطان المحبوبة الموردة من محافظة الحسكة للموسم الزراعي الحالي والبالغة لغاية تاريخه 10897 طنا.

وأوضح مدير المحلج ياسر حلبية أن المحلج يقوم بعمليات الحلج من خلال وردية واحدة وبطاقة حلج يومية تتراوح ما بين 60و70 طنا على أن يتم تشغيل وردية ثانية خلال فترة قريبة، مبيناً أن المحلج أجرى الشهر الماضي صيانة شاملة لآلات الحلج الثلاث، كما تعاقد مع عدد من العمال الموسميين لمساعدة العمال الدائمين على إتمام عمليات الحلج بالسرعة القصوى.

وكان محلج العاصي بحماة استلم الموسم الماضي 12960 طنا من الأقطان المحبوبة من مزارعي المحافظات الشرقية.