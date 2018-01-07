محلج العاصي يبدأ بتزويد شركة الزيوت ببذور القطن

بدأ محلج العاصي بحماة اليوم توريد بذور القطن الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى الشركة العامة للزيوت بالمحافظة.

وقال مدير المحلج عزام طيار: إنه تم توريد 400 طن من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من محافظتي الحسكة ودير الزور والتي بدأت أواخر الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً البدء بتوريد القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن المحلج يواصل عمليات استلام الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية، مشيرا إلى أن الكمية المستلمة بلغت 5360 طنا تم حلج 600 طن منها من خلال وردية واحدة تعمل حالياً بمعدل حلج يومي يصل إلى نحو 60 طنا.

يذكر أن محلجي الفداء والعاصي هما الوحيدان في القطر اللذان سيقومان بحلج الأقطان المحبوبة خلال الموسم الحالي.