محلج الفداء بحماة: حلج نحو «500» طن من الأقطان المحبوبة

وصل إجمالي كميات الأقطان المحلوجة في محلج الفداء بمحافظة حماة منذ بدء عمليات الحلج ولغاية تاريخه إلى نحو 500 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من مزارعي المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أنه نتج عن عمليات الحلج 170طنا من القطن المحلوج و315 طنا من البذور الصناعية، والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية، مبينا أن المحلج يعمل حاليا بوردية واحدة فقط وبمعدل حلج يومي يبلغ نحو 20 طنا.

ولفت إلى أن المحلج قام بتوريد 150 طنا من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج القطن للموسم الحالي إلى شركة زيوت حماة، فيما تم توريد الأقطان المحلوجة إلى شركات الغزل والنسيج.

وكان محلج الفداء بحماة استلم العام الماضي نحو 25 ألف طن من الأقطان المحبوبة منها 1371 طنا من إنتاج المحافظة تم حلجها بالكامل.