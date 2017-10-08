محلج الفداء بحماة يستلم نحو خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة

استلم محلج الفداء بحماة نحو خمسة أطنان من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظة منذ بداية عمليات الاستلام يوم الأحد الماضي.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن المحلج يقوم حاليا بتجميع كميات القطن المستلمة من فلاحي المحافظة على أن يتم حلجها عند توافر الكمية اللازمة لبدء هذه العملية، مبيناً أن عمليات حلج قطن المحافظة تنتج غالباً بذورا زراعية يتم توريدها لاحقاً الى فرع مؤسسة إكثار البذار.

ولفت الكردي الى أن محلج الفداء سيقوم باستلام كامل الكميات المنتجة في المحافظة للموسم الحالي والتي تم تقديرها بنحو 200 طن، مبيناً أن المحلج سيقوم أيضاً باستلام الأقطان المحبوبة من خارج المحافظة وخاصة من المحافظات الشرقية.

وكان محلج الفداء بحماة استلم العام الماضي 1450 ألف طن من الأقطان المحبوبة منها 307 أطنان من إنتاج المحافظة تم حلجها بالكامل.