محلج سلمية يبدأ استلام الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية

بدأ محلج سلمية بمحافظة حماة استلام الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية للموسم الزراعي الحالي.

وقال مدير المحلج باسل الحموي أن المحلج سيقوم باستلام محصول القطن من المحافظات الشرقية وتجميعها لفترة من الزمن قبل البدء بعمليات الحلج، مبيناً أن المحلج يحوي 4 آلات حلج يمكن أن تعمل بـ 3 ورديات يومياً إذا اقتضت الحاجة وبطاقة حلج تصل إلى نحو 70 طنا.

ولفت الحموي إلى أن المحلج تعاقد مع عدد من العمال الموسميين لمساعدة العمال الدائمين على إتمام عمليات الحلج بالسرعة القصوى، كما تم إجراء صيانة شاملة لجميع آلات الحلج الموجودة.

يذكر أن محلج سلمية كان متوقفاً عن العمل خلال الموسم الماضي وذلك بسبب قلة كميات القطن المنتجة.