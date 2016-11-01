محلل سلوفاكي: هل سيبقى الاتحاد الأوربي عملاق اقتصادي وقزم سياسي؟

دعا المحلل السياسي السلوفاكي برانيسلاف فابري الحكومة السلوفاكية إلى إجراء حوار جدي ومباشر مع الحكومة السورية للمساهمة بحل الأزمة فيها، مبينا أن سلوفاكيا تقع عليها مسؤولية في ذلك كونها تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

حيث نبه فابري إلى أن الاتحاد الأوروبي إذا كان لا يريد العمل بسياسة مختلفة عن السياسة الأمريكية تجاه الأزمة في سورية، فان ذلك سيؤكد السمعة السائدة عنه بأنه عملاق اقتصادي وقزم سياسي.

وكان الكاتب السياسي التشيكي إيفان هوفمان أكد في تصريحات له مؤخرا أن الغرب يتعامل بمعايير مزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب في سورية والعراق داعيا إلى التعامل بحذر تجاه التقارير الإخبارية الغربية القادمة من كلا البلدين.