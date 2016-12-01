محمد الأحمد يصاب بقذيفة هاون

في تعاون ثالث بينهما بعد فيلمي “مطر حمص” و “رجل وثلاثة أيام”، يصور الفنان محمد الأحمد مشاهده بدور بطولة في فيلم “درب السما” أمام كاميرا المخرج جود سعيد تأليف سعيد بعد مسودتي رامي كوسا وسماح القتال وإنتاج “آدامز بروداكشن” – رحاب أيوب، مدير انتاج سامر رحال.

ويؤدي دور “أمجد” وهو “شاب ريفي، يهمش ضمن محيطه بعد زواجه من (راما/ نوار يوسف)”، يصاب بقذيفة هاون خلال أحد الاعتداءات الارهابية ويفقد بصره على أثرها لعدم قدرته على تلقي العلاج اللازم بسبب الحصار الذي تشهده المنطقة، ليجد الملاذ الآمن الوحيد هو زوجته.

لاحقاً يتخذ هذا الشاب قرار الهجرة بطريقة غير شرعية مع زوجته لتلقي العلاج، ويصور الفيلم المخاطر والمعاناة التي يتعرض لها الثنائي حينها.

مخرج العمل جود سعيد قال بأن ” شخصية أمجد تمثل جيل الشباب الذي حمل بوقت مبكر أعباء أثقلت عاتقه، كما فقد كل ما هو غالي وثمين وأصبح خياره الوحيد هو الرحيل عله يجد الأمل والمستقبل على أرض اخرى”.