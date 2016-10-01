محمد حداقي يبدأ تصوير «هواجس عابرة»

يصور النجم محمد حداقي مشاهده في بطولة مسلسل “هواجس عابرة” إخراج مهند قطيش وكتب النص بالتعاون مع الكاتب حسن مصطفى، وإنتاج “شركة حاتم للإنتاج الفني”.

ويؤدي حداقي دور “أمين” أحد ساكني البناء الذي تدور فيه أحداث الحكاية، والذي يعيش معاناة لا تخلو من الطرافة سببها حبه الكبير لخطيبته “رحمة” (تلعب دورها ريم زينو) وتعلقه الزائد بها، وذلك ما يدفعه دوماً إلى افتعال المشكلات مع جيرانه بغرض تحقيق غايته الوحيدة ألا وهي الزواج من “رحمة” مهما كلف الأمر.

“هواجس عابرة” عمل اجتماعي بصبغة كوميدية، سيقدّم على مدار ثلاثين حلقة قصصاً اجتماعية منفصلة متصلة، بينما تدور معظم أحداثه في مكان واحد فضلاً عن بعض المشاهد الخارجية، ويشارك في بطولته أيضاً:كاريس بشار، أحمد الأحمد، فادي صبيح، جيني إسبر، ندين تحسين بيك، خالد القيش، طلال مارديني، جرجس جبارة، جمال العلي، سوسن أبو عفار، ريم زينو، علي كريم، آندريه سكاف وفوزي بشارة.

دانا وهيبة – دمشق