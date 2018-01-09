محمد صلاح يخفف من صدمة كلوب

خفف الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، صدمة رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، على المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وكشفت صحيفة “ليفربول إيكو” أن محمد صلاح تعافى بنسبة كبيرة، وسيشارك في مباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب “أنفيلد رود”.

وغاب المصري عن آخر مباراتين للريدز، ضد بيرنلي في الدوري وإيفرتون في كأس الاتحاد بسبب إصابة في الفخذ، إلا أنه من المتوقع أن يعود لتشكيلة يورجن كلوب ضد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 44 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة.