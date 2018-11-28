مخابر الزراعة.. 18 ألف اختبار مصلي نفذتها في 2018

بلغت الاختبارات المصلية للتقصي عن أمراض الثروة الحيوانية في المخابر البيطرية التابعة للمديرية خلال العام الجاري 18815 اختباراً.

وأوضح مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور حسين السليمان أن المخابر البيطرية تقدم خدماتها التشخيصية مجاناً لمربي الثروة الحيوانية لافتاً إلى أنه يتم إجراء الاختبارات الخاصة بالمنتجات الحيوانية الموردة إلى البلاد والمعدة للتصدير إضافة إلى الاختبارات المتعلقة بالمسوحات المصلية والدراسات الوبائية وتقييم مستوى الأجسام المناعية بعد التحصين.

وبين السليمان أن المديرية أقامت دورة تدريبية للكوادر العاملة في مخابرها شارك فيها عشرون طبيباً بيطرياً من المديريات المركزية ومديريات الزراعة بالمحافظات بالتعاون مع شبكة الآغا خان للتنمية ونقابة الأطباء البيطريين والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

وتناولت الدورة عدداً من المواضيع تتمثل في المناعة عند الحيوانات وطرق نقل وجمع وحفظ العينات المخبرية والأمن الحيوي وطرق التقصي والكشف والسيطرة على أمراض التوكسوبلازما والبروسيلا والحمى القلاعية إضافة إلى تطبيق عملي على اختبارات “الاليزا” وتثبيت المتممة والروزبنغال واستخداماتها في تشخيص الأمراض الحيوانية.