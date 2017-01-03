مخابز السويداء: ضرورة معالجة نقص العمالة وتحويل المياومين لعقود سنوية

دعا مدير فرع المخابز الالية بالسويداء المهندس بيان حرب الى معالجة نقص العمالة وتحويل العمال المياومين الى عقود سنوية لتحقيق الاستقرار بالعمل بشكل أكبر بما ينعكس ايجابا على نوعية المنتج.

وأكد حرب أهمية منح جميع عمال المخابز الوجبة الغذائية واللباس أسوة بباقي عمال دوائر الدولة واشراكهم بالتأمين الصحي الشامل وفتح سقف الحوافز والعمل الاضافي حسب كمية الانتاج.

ولفت حرب الى وجود صعوبات فنية تعانى منها مخابز السويداء الالية تتمثل بقدم الالات جراء استثمارها لوقت طويل وغلاء أسعار القطع التبديلية وعدم توافر بعضها ووجود نقص في الخبرات الفنية لاصلاح الاعطال، اضافة للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.