مخابز حماة تعمل اكثر من طاقتها لتلبية حاجات المواطنين

اعلن مدير فرع المخابز الآلية بحماة المهندس نصر غيانة أن مخابز حماة الآلية تعمل أكثر من طاقتها لتلبية حاجة مواطني المحافظة والوافدين والمهجرين إليها من الخبز.

وقال: “لقد اتخذنا مؤخراً مجموعة من الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين والأسر الوافدة للمدينة من مادة الخبز شملت زيادة كميات إنتاج مخبزي 8 آذار الجب وحماة الأول في مدينة حماة، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 70 و75 طناً، إضافة إلى تزويد مدينة حماة بكميات إضافية تبلغ 10 أطنان يومياً ونقلها بسيارات تابعة لفرع الشركة من المخابز الآلية في كل من الصبورة ووادي العيون ومحردة والسقيلبية”.

وبلغ إنتاج المخابز خلال الربع الثالث من العام الحالي 18ألفاً و600 طن، بزيادة عن الكمية المخطط إنتاجها والبالغة 12 ألفاً و843 طناً بنسبة تنفيذ بلغت 135 بالمئة. وأكد غيانة حرص المخابز الآلية على الاستمرار بتغطية حاجة مواطني المحافظة وإنتاج خبز بمواصفات ونوعية جيدة وأنه يوجد في محافظة حماة 10 مخابز آلية وهي مخابز آذار وحماة الأول وسلمية ومحردة والسقيلبية ومصياف وسلحب ووادي العيون والصبورة والسعن وهي تضم 18 خطاً تعمل بطاقة إنتاجية 200 طن يومياً.

واضاف إن الورشات الفنية بالشركة أنهت أعمال صيانة مخبز مدينة السقيلبية الآلي بريف المحافظة الغربي بكلفة مليوني ليرة سورية وتضمنت إعادة تأهيل أحد خطوط الإنتاج بالمخبز والسيور الناقلة وصيانة تجهيزات ميكانيكية وكهربائية للخط وتبديل الأجر الحراري لفرن المخبز وتنفيذ أعمال العزل الخارجي للفرن.