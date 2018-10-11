مخاطر الضوضاء العالية

وصف باحثو الأمم المتحدة الضوضاء الصادرة عن توربينات الرياح بأنها تشكل خطرا محتملا على الصحة، وأدرجوها في تقييم شامل للأضرار. ويأتي ذلك في ظل دعم بناء توربينات الرياح البرية كبديل أنظف للوقود الأحفوري، ودرس خبراء منظمة الصحة العالمية 5 مصادر للضوضاء: الازدحام المروري، والسكك الحديدية، والطيران، وتوربينات الرياح، بالإضافة إلى سماعات الرأس والموسيقى الحية. وحذر التقرير من الآثار الصحية التي تشمل قلة النوم وفقدان السمع وطنين الأذن والتوتر، وكذلك تدهور صحة القلب وضغط الدم.

وقالت د. سوزانا جاكاب، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: “يتزايد التلوث في مدننا، ما يفسد حياة العديد من المواطنين الأوروبيين. وتسبب الضوضاء القوية مخاطر صحية تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية. ونحن بحاجة إلى العمل على العديد من مصادر التلوث الضوضائي، بما في ذلك السيارات والنوادي الليلية الصاخبة والحفلات الموسيقية، لحماية صحتنا، وتحدد المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، مستويات التعرض للضوضاء التي لا ينبغي تجاوزها، لتقليل الآثار الضارة على الصحة إلى الحد الأدنى، ونحث صناع السياسة الأوربيين على الاستفادة من هذا التوجيه لصالح الجميع”.