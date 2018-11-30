مخاوف من تسونامي جديد في الاسكا

ضرب زلزال بقوة سبع درجات اليوم جنوب ألاسكا في الولايات المتحدة ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال حصول تسونامي في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الوكالة الجيولوجية الأميركية للزلازل قوله إن “سكان انكوراج عاصمة الولاية شعروا بقوة الزلزال إلا أنه لم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة”.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على بعد 13 كيلومترا من انكوراج وعلى عمق 41 كيلومترا .

بدورها أوضحت صحيفة انكوراج ديلي نيوز أبرز صحف الولاية أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف وجعل الأبنية تهتز في هذه المنطقة من الولاية.