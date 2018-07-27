مخطط إسرائيلي جديد لإقامة 400 وحدة استيطانية شرق رام الله

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً جديداً لإقامة 400 وحدة استيطانية جنوب شرق رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرر التصديق على توسيع مستوطنة “آدم” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق رام الله بإقامة 400 وحدة استيطانية جديدة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت قبل أيام عن مخطط لإقامة 270 وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وتستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات في إطار مخططاتها العدوانية لتهجير الفلسطينيين متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها بوقفه.