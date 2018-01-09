مخطط استيطاني صهيوني جديد في الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططات استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية لمصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ولاسيما القرار رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في القدس والضفة غير شرعي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قوله اليوم إنه يعتزم المطالبة بالمضي قدما في إقامة 1285 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال العام الحالي.

وأشارت وزارة الحرب الإسرائيلية إلى أن ليبرمان سيطلب أيضا المضي بمخطط إقامة 2500 وحدة استيطانية في 20 موقعا آخر بالضفة.

إلى ذلك كشفت مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال سجلت إقرار أكبر عدد من المخططات الاستيطانية خلال العام الماضي منذ عام 2013 حيث بلغ عدد المخططات التي تم اقرارها 6742