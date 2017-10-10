مخطط صهيوني جديد لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لإقامة أكثر من 3700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منها مئات الوحدات داخل مدينة الخليل في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء دون تحديد جدول زمني أو توضيح طبيعة هذه المخططات الاستيطانية أو مراحلها, مشيرة إلى أنه ستتم الموافقة على مخطط لبناء 12 ألف وحدة استيطانية هذا العام في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء وهو 4 أضعاف الرقم في العام الماضي.

وتسعى سلطات الاحتلال من خلال بناء المستوطنات إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتقطيع أوصالها بما يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حذر في أيلول الماضي من أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء المستوطنات بوتيرة مرتفعة في تحد لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف ذلك.