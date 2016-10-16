مخلوف: تحويل 11 مليار ليرة سورية للتعويض على الأضرار العامة والخاصة

ركز أعضاء مجلس الشعب، اليوم الأحد، خلال أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس على أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأهم القضايا المتعلقة بعملها.

وطالب عضو المجلس عمار الأسد بتأمين مولدات كهربائية للمجالس المحلية بمحافظة اللاذقية ومعالجة موضوع المخالفات في الأملاك الخاصة وإيلاء مقبرة الشهداء الاهتمام اللازم، داعيا إلى معالجة موضوع الآليات القديمة للبلديات بمنطقة القرداحة والإسراع بتنفيذ خدمة النافذة الواحدة وإحداث منطقة حرفية ومركز صرف صحي فيها.

من جهتها، أكدت عضو المجلس إيناس الملوحي ضرورة مقاضاة المتسببين بالحرائق في المناطق الجبلية الساحلية ومعالجة موضوع النفايات السلبية لمعمل اسمنت طرطوس فيما دعا عضو المجلس جمال القادري إلى تثبيت عمال النظافة المياومين وتأمين الضمان الصحي لهم.

وطالب عضو المجلس ساجي طعمة باستئناف عمل المجلس الأعلى للإدارة المحلية المعطل منذ عام 2012 ومعالجة الترهل في مجالس الوحدات الادارية وتقديم الدعم المالي لها.

وتساءل عضو المجلس حسين عباس عن وضع المخططات التنظيمية للقرى والبلدات وضرورة معالجة ظاهرة الصرف الصحي المكشوف في بعض المناطق، بينما دعا عضو المجلس فارس جنيدان إلى لمجلس المدينة.

وأكد عضوا المجلس عبد المجيد الكواكبي ومحمد الحمدو ضرورة تأمين الآليات الثقيلة للوحدات الإدارية بمحافظة حلب وتشكيل لجان مشتركة مع غرف الصناعة لدعم المدينة الصناعية فيها فيما دعا عضو المجلس خالد العطية إلى تحسين الواقع الخدمي في الحسكة وإصلاح شبكة الصرف الصحي ودعم مجالسها المحلية لتتمكن من صرف الرواتب ومستحقات المتضررين.

وتساءل عضو المجلس خالد الدرويش عن سبب تأخر صرف الرواتب المستحقة لأبناء محافظة الرقة فيما دعا عضو المجلس صفوان القربي إلى ضرورة حصر الملف الإغاثي بوزارة الادارة المحلية في حين نبه عضو المجلس فيصل الخوري إلى انتشار الأوبئة والتلوث البيئي والصحي الذي تشهده عدة مناطق بمحافظة درعا بسبب شبكات الصرف الصحي التي تصب في الأودية.

وطالب عضو المجلس مازن عزوز بزيادة كمية المحروقات لمنطقة سلمية وإيجاد موارد دخل اضافية لمجالس البلديات فيها لزيادة مستوى الخدمات ونقل النفايات من المدينة في حين طالب عضو المجلس فاضل الكعدة بتزويد بلديتي نبل والزهراء بسيارة اطفاء وزيادة تمويلهما ودعمهما وحل مشكلة الصرف الصحي فيهما.

بينما طالب عضو المجلس محمد خير سيرول بتخديم المدن الصناعية بصرافات آلية وإنارة للشوارع فيها في حين طالبت عضو المجلس أشواق عباس بزيادة الموارد المالية لمجالس البلديات في محافظة طرطوس وتقديم منحة مالية لإعادة العمل في معمل النفايات الصلبة المتوقف وتأهيل مدخل مدينة طرطوس.

كما طالب عضو المجلس موعد ناصر بالإسراع في انجاز مدينة شهبا الصناعية في محافظة السويداء وإنشاء معمل للنفايات الصلبة بينما طالب عضو المجلس مجيب الدندل بمراجعة قانون الإدارة المحلية وتطويره وتفعيله بالشكل المطلوب.

وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة تعمل على معالجة القضايا الخدمية والإغاثية التي تصب مباشرة في مصلحة المواطنين وخاصة ذات البعد التنموي ودعم الوحدات الإدارية في إطار مسؤوليتها عن تطبيق قانون الادارة المحلية وقانون حماية البيئة والملف الإغاثي.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن الأولوية اليوم هي لتأمين الرواتب للعاملين في الوزارة ولاسيما في الوحدات الادارية التي تعاني من نقص في مواردها كما ستتم معالجة أي تقصير أو إساءة للعمل فورا كاشفا أن الوزارة تعمل على “إعادة النظر في كل الاستثمارات المطروحة من قبل المجالس المحلية لتحصيل الحقوق المالية للدولة وحرصها على إعادة الحقوق للوحدات الإدارية”.

وفيما يتعلق بمرحلة إعادة الاعمار، أكد مخلوف أنه “تم تحويل 8 مليارات ليرة سورية للتعويض على الأضرار العامة و3 مليارات للتعويض على الأضرار الخاصة في المحافظات وتمويل إصلاح الآليات في الوحدات الادارية وتقديم إعانات عاجلة للمحافظات حيث يجري العمل على إعادة تأهيل كل منطقة أعاد اليها الجيش العربي السوري الاستقرار”.

وحول العمل الإغاثي، أكد المهندس مخلوف أن هناك نحو 5 ملايين شخص يستفيدون من مساعدات اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية وأن الدور الأساسي في العمل الإغاثي هو للدولة.

وبين مخلوف أن عدد شهداء الوزارة بلغ 1600 وألفين جريح و171 مخطوفا بينما بلغ عدد الآليات المتضررة جزئيا بفعل الإرهاب 1100 آلية والمسروقة400 موضحا أن “المجلس الأعلى للتخطيط أقر تمويلا بمليارين و300 مليون ليرة سورية كلفة ترميم اليات الوحدات الادارية وسيتم رفع مخصصات المناطق الريفية”.

وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن العمل جار على إنشاء منطقة للمهن الحرفية في منطقة القرداحة باللاذقية وتم توجيه مجلس المدينة بتحويل الصالة الرئيسية لتكون مركزا للنافذة الواحدة وسيتم تنظيم العمل لمحطات النفايات في محافظة طرطوس ومعالجة المكبات المؤقته حالياً.

وبالنسبة للمخططات التنظيمية، لفت مخلوف إلى أهمية الموضوع في ظل قلة الموارد وعدم قدرة الوحدة الادارية على الاستملاك وأن الوزارة تعمل على معالجة الموضوع أما بالنسبة للجان الاقليمية فهي لا تناقش أي موضوع لا يتم إقراره في الوحدات الإدارية مضيفا انه ستتم معالجة مشكلة الصرف الصحي في قرى مصياف من خلال تمديد شبكات صرف صحي بين الوحدات الإدارية وتمديد خطوط رئيسية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وحول أوضاع محافظة حلب بين الوزير أنه يتم العمل على دعم مجلس مدينة حلب لإصلاح الآليات وتعويض الأضرار واصلاح الطرق والبنى التحتية.