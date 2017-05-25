مخلوف: رفد أفواج الإطفاء بالعناصر البشرية وترميم نقص التجهيزات

ركزت ورشة العمل التدريبية التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لقادة أفواج وحدات الإطفاء في الوحدات الإدارية بالمحافظات حول سبل إخماد الحرائق التي تندلع في خزانات وآبار النفط أو في مصب نفطي وخطوط نقل النفط ومحطات الوقود وحرائق صهاريج نقل المواد البترولية وطرق مكافحتها.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية اتخاذ الاجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والموظفين وسلامة المنشآت النفطية ووضع خطط الطوارئ والإخماد اللازمة بالتعاون مع الجهات المشاركة.

ودعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف المتدربين إلى التحلي بروح المسؤولية والمحافظة على مستوى عال من الجاهزية ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام المطلوبة منهم رغم الاضرار التي لحقت بقطاع الاطفاء من كوادر بشرية وتجهيزات ومعدات وآليات نتيجة التخريب الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأشار مخلوف إلى أهمية تأمين مختلف مستلزمات هذا القطاع ورفده بالعناصر البشرية المدربة والمؤهلة وتوفير احتياجاتهم وترميم النقص الحاصل بالتجهيزات والآليات مبيناً أهمية هذه الورشة في تقييم أداء أفواج الإطفاء خلال عام 2016 ومعالجة الثغرات التي ظهرت لتلافيها وتوحيد نماذج البيانات الواردة “مواقف فنية وبشرية وبيانات الحرائق”.

وكشف مخلوف أنه سيتم الإعداد لجولات تفقدية للاطلاع على واقع الأفواج في المحافظات والتأكد من جاهزيتها منوها بجهود رجال الاطفاء التي بذلوها لإخماد الحرائق بأنواعها في ظل الظروف الحالية في مختلف المناطق.