مخيم ترفيهي لأبناء الشهداء وجرحى الجيش في مصياف

حماة- منير الأحمد:

انطلق في منتجع قرية الزينة بمنطقة مصياف فعاليات أول مخيم ترفيهي تحت عنوان” أبناء النصر” لأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة، والذي يستمر لغاية 21 من تموز الحالي.

وبيّن الدكتور عمار الجمل أن فعاليات المخيم تتضمن أنشطة كشفية وترفيهية وتوجيهية ومسابقات فنية وثقافية، منوهاً بأن المخيم عبارة عن ملتقى يجمع 40 من مصابي الحرب وجرحى الجيش العربي السوري والقوى الرديفة، و40 من أبناء الشهداء الذين تتراوح أعمارهم من سن 13 وما فوق، فيما اعتبر قائد فوج الهادي محمد الأسمر أن المخيم يعكس حالة التكامل والتعاون والتأكيد على وحدة النسيج الاجتماعي الوطني ورسم صورة جميلة عن الوطن سورية الشامخة الصامدة.

وقالت سمر عباس “منظمة المخيم”: إن هذا المخيم حدث هام نقدّم من خلاله جزءاً بسيطاً من الوفاء والتقدير لأرواح الشهداء والجرحى، مبينة أن هذا المخيم سيكون بداية الانطلاق نحو تأسيس جمعية أبناء النصر كجمعية تُعنى بمتابعة أمور جرحى الجيش والقوات المسلحة لمساعدتهم على مواصلة حياتهم وأعمالهم ودمجهم اجتماعياً وإعادة تأهيلهم صحياً، إضافة إلى الاهتمام بأبناء الشهداء.

كما ألقيت خلال فعاليات افتتاح المخيم العديد من الكلمات لرجال الدين الشيخ غسان إسماعيل والشيخ ياسر الصالح والأب جورج إبراهيم مخول ومحمد مخلوف عضو قيادة فرع حماة للحزب ومدير فرع مكتب الشهداء في مصياف، أكدت على أهمية التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال جيشنا الذين دافعوا بكل بسالة عن عزة وشموخ الوطن.