مداخلة الوفد السوري تستدعي تدخل الكويت وبريطانيا لحماية قطر

تدخل كلاً من رئيس “مجلس الأمة الكويتي” ورئيس الوفد البريطاني من أجل وفد مشيخة قطر وذلك رداً على مداخلة الوفد السوري وفد مجلس الشعب المشارك في الدورة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف.

وفي الجلسة الختامية للدورة 139 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وتم اعتماد قطر لإنعقاد المؤتمر الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي وتم الاعتراض على هذا الاقتراح من الوفد السوري في مداخلة من الاستاذ آلان بكر عضو مجلس الشعب السوري.

وأكد بكر أن على الدولة المضيفة أن تكون ملتزمة بمبادئ الاتحاد البرلماني الدولي وبمبادئ حقوق الانسان وليس من المعقول أن تطالب دولة كقطر بإستضافة الدورة المقبلة وهي التي مولدت ودعمت الارهاب بإعتراف رئيس وزرائها السابق، وكانت السبب الرئيسي في معاناة ملايين المدنيين ضاربة بعرض الحائط الجهود الدولية التي تبذل لمكافحة الارهاب.

وأشار السيد آلان بكر ان العمل مع الاتحاد البرلماني الدولي الذي يمثل ضمير الشعوب وحقوقها يتطلب أن نقف أما مسؤولياتنا ، وأضاف أنه لايمكن لأعضاء الوفد السوري وممثلين للشع بالسوري أن نتجاوز الجرائم المرتكبة بحق أبناء وطننا كانت قطر إحدى الدول الداعمة والراعية لها .