“مداد” والجامعة السورية الخاصة تتفاهمان على البحث والتدريب

وقع مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” مع الجامعة السورية الخاصة اليوم مذكرة تفاهم حول التعاون في المجالات البحثية المختلفة لإجراء دراسات مشتركة وتدريبية.

ووفق بنود المذكرة التي تم توقيعها في مبنى الجامعة اليوم يتعاون الجانبان على إقامة الفعاليات الأكاديمية المتنوعة وإجراء الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المنشورات العلمية والأكاديمية وإقامة الدورات التدريبية النوعية.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة في سورية من جامعات ومراكز أبحاث وغيرها تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة وتأكيدا على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية في بناء سورية المستقبل.

وقع المذكرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” مديره هامس زريق وعن الجامعة السورية الخاصة رئيسها الدكتور نزير إبراهيم.

كما وقع الجانبان ملحقا تنفيذيا للاتفاقية بغية وضعه موضع التنفيذ الفعلي والبدء بالتحضير لعقد مؤتمر علمي حول التعليم العالي الخاص في سورية خلال ربيع عام 2018.