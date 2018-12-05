مدرب جديد لساوثهامبتون

في عقد يمتد لمدة سنتين ونصف السنة، أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي الأربعاء، تعيين النمساوي رالف هازنهوتل مدربا جديدا له خلفا للويلزي مارك هيوز المقال من منصبه الاثنين.

وكان هازنهوتل (51 عاما) من دون ناد منذ رحيله عن لايبزيغ الألماني في مايو الماضي بعدما أشرف عليه لموسمين، قاده خلالهما الى المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (2016-2017)، والسادس في الموسم التالي.

وسيقود المدرب كيلفن ديفيس، الفريق خلال المباراة ضد مضيفه توتنهام على ملعب ويمبلي الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخوض هازنهوتل أول مباراة رسمية له ضد كارديف السبت المقبل.