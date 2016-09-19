مدرب ليفربول ينفي اعتزامه إراحة لاعبين أساسيين أمام كاونتي

نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول يوم الاثنين اعتزامه إراحة لاعبين أساسيين عند مواجهة ديربي كاونتي في كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء.

واعتاد المدرب الألماني منح لاعبيه الشبان الفرصة لاكتساب الخبرة خلال هذه البطولة التي خاض مباراتها النهائية الموسم الماضي ويعتزم تقديم الأفضل هذا الموسم.

وقال كلوب للصحفيين “في رأيي نحن نملك تشكيلة قوية. هذا أمر جيد. سنشارك بتشكيلة قوية ولن نريح لاعبين جاهزين بنسبة مئة بالمئة.”

وسيستعيد ليفربول لاعب الوسط روبرتو فيرمينو الذي غاب عن الفوز 2-1 على تشيلسي يوم الجمعة الماضي بالدوري.

وأضاف كلوب “لم أتخذ أي قرارات وتدريب اليوم سيكون مهما للغاية. بعدها (سنقرر) لكن (روبرتو) فيرمينو عاد للتدريب. سنخوض منافسات الكأس بهدف الفوز باللقب. أمامنا مواجهة قوية حقا أمام منافس جيد.”

وأشاد كلوب أيضا بالمدافع جويل ماتيب الذي قدم بداية رائعة مع ليفربول ظهر جليا في الانتصار 2-1 على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج يوم الجمعة.