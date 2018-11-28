مدرسة العامود بريف القرداحة تستقبل الطلاب بعد إعادة تأهيلها

وضعت مديرية تربية اللاذقية مدرسة العامود للتعليم الأساسي حلقة أولى في الخدمة اليوم بعد الانتهاء من بنائها وتجهيزها بالمستلزمات المدرسية والوسائل التعليمية.

وبين مدير التربية عمران ابو خليل أن المدرسة تخدم نحو 185 طالباً من أبناء قرية العامود التابعة لبلدة حرف المسيترة وتتضمن 6 شعب صفية و4 قاعات إدارية وبوضعها بالخدمة تم فصل طلاب الحلقة الأولى عن الثانية وإلغاء الدوام النصفي، مشيراً إلى تجهيز المدرسة بجميع المستلزمات التدريسية والوسائل التعليمية.

من جهته لفت مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي إلى أن بناء المدرسة توقف في العام 2011 نتيجة الحرب العدوانية على سورية وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة تم استكمال بناء المدرسة ووضعها في الخدمة، مبيناً أن تكلفة المدرسة بلغت 50 مليون ليرة سورية وجاءت بمساحة 225 متراً على 3 طوابق مع ساحة للمدرسة بمساحة دونم واحد.