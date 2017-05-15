مدريد يكتسح إشبيلية برباعية

اجتاز ريال مدريد عقبة ضيفه إشبيلية بفوز عريض بنتيجة 4-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الريال عبر ناتشو بهدف “مثير للجدل” إذ فاجأ الجميع بعد أن وضع الكرة على يسار حارس إشبيلية ريكو، مستغلا انشغال لاعبي إشبيلية بترتيب حائط الصد الدفاعي أثناء ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح الريال.

واعترض لاعبو إشبيلية على ألبيرتو أونديانو حكم المباراة الرئيسي بحجة عدم إطلاق صافرته لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة، لكن الحكم احتسب الهدف.

وبعد 13 دقيقة تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثاني للريال، ليعود الدون ويوقع على الهدف الشخصي له والثالث لفريقه في (د.78)، واختتم توني كروس أهداف الملكي في (د.84).. بينما أحرز هدف إشبيلية الوحيد ستيفان يوفيتيتش في (د.49).

وبهذا الانتصار العريض حافظ الريال على حظوظه في المنافسة على لقب الليغا بعدما رفع رصيده إلى 87 نقطة ، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر مع العلم أن الريال يمكلك مباراة مؤجلة مع سلتافيغو (الأربعاء المقبل) في المقابل تجمد رصيد إشبيلية عند 69 نقطة في المركز الرابع.

ويملك الملكي فرصة خطف لقب الدوري الإسباني في حال كسبه 4 نقاط على الأقل من سلتا فيغو وملقا.