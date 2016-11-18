مدعي عام أردوغان يأمر باعتقال 103 أكاديميين في جامعة اسطنبول

أمر مدعي عام النظام التركي اليوم باعتقال 103 من الأكاديميين في جامعة اسطنبول بتهمة الارتباط بـ”فتح الله غولن” الذي تتهمه سلطات النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي.

ويواصل نظام أردوغان حملته القمعية التي يشنها لاعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن حملة الاعتقالات تركزت في جامعة يلدز التقنية في اسطنبول.

وكانت سلطات النظام التركي أعلنت أمس الأول إغلاق 370 جمعية أهلية ونقابية وثقافية وذلك في إطار الحملة المستمرة التي يقوم بها نظام رجب أردوغان لقمع معارضيه ولفق لهم تهمة الارتباط بتنظيمات فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية التي يعتبرها نظام أردوغان “إرهابية”.