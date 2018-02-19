مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات للعدوان السعودي في البيضاء

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر قصف مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لآلياتهم في مكيراس بمحافظة البيضاء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله: إن “الجيش واللجان الشعبية نفذوا أيضاً عملية نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان في مواقع وجودهم بمحافظة تعز اليمنية أدت إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة”.

كما أشار المصدر إلى قصف مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية لتجمعات المرتزقة في الكدحة بمحافظة تعز ما أدى إلى تدمير آليتهم العسكرية كما تم تدمير جرافة عسكرية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه استهدف شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة.