مدفيديفا الروسية تفوز بجائزة كندا للتزحلق على الجليد

فازت بطلة العالم الحالية الروسية للتزحلق على الجليد يفغينيا مدفيديفا في مسابقة كندا ضمن سلسلة الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات محطمة رقمها القياسي السابق.

واحتلت مدفيديفا بفوزها هذا المركز الخامس تاركة المركز الرابع لمواطنتها يليزافيتا توكتاميشفا وذلك في إطار سلسلة الجائزة الكبرى في التزحلق الفني على الجليد التي انطلقت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة دون أن يحرز فيها الفريق الروسي أي نتائج باهرة.

واختارت بطلتا العالم في التزحلق الفني على الجليد يليزافيتا توكتاميشفا ويفغينيا مدفيديفا المرحلة الكندية من المسابقة، كخطوة أولى في اتجاه نهائي السلسلة، وانضمت إليهما اليابانية ساتوكو مياهارو تفاديا لتحول المنافسة إلى سجال بين متزلجات الفريق الروسي.

ولدى ظهورها على الجليد، نالت مدفيديفا إعجاب الحكام على أدائها المتميز لبرنامج التزحلق القصير المشحون بالحركات الفنية المعقدة وحطمت بذلك رقمها القياسي السابق بـ76.24 نقطة.

وأدت البرنامج الحر في اليوم التالي للمسابقة، ونالت إعجاب الحكام والجمهور، حيث لعبت دور “فتاة أمريكية مولعة بحب رجل إطفاء ذهب إلى عمله في نيويورك في الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 ولم يعد.

وقال مدرب مدفيديفا في تعليق على أدائها وفكرة رقصها على الجليد:” كانت تدرك أنه يضحي بنفسه لإنقاذ الآخرين لأن عمله يكمن في ذلك. كل دقيقة بدت لها كالدهر. كانت تصلي وتتضرع وتثق أن الأمور ستكون على ما يرام ولكن المجهور يدفعها نحو الجنون ولم تعد الفتاة قادرة على سماع الأخبار وأخذت تتذكر كيف كانت في غاية السعادة معه وفي هذه اللحظات يدق جرس الهاتف وينتهي البرنامج دون أن نعرف بماذا أخبروها في الهاتف. النهاية تبقى مفتوحة”.

في ختام البرنامج الحر نالت الرياضية الروسية 144.41 نقطة وفي المجموع 220.65 نقطة وهي النتيجة الخامسة في تاريخ هذا النوع من الرياضة.