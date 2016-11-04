مدفيديف: من الضروري الحفاظ على وحدة سورية وعدم السماح بتفككها

جدد رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية وقال إن على “القوى الراغبة في إحلال السلام في هذا البلد الجلوس إلى طاولة الحوار والتوافق حول مستقبل سورية ونظامها السياسي”.

وشدد ميدفيديف في مقابلة مع التلفزيون الصيني نقلته وسائل اعلام روسية اليوم على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وعدم السماح بتفككها إلى “كيانات إرهابية”.

وبين ميدفيديف أن الحوار السياسي بشأن الازمة في سورية يجب ألا يمس بمستقبل الرئيس السوري وقال إن “الرئيس بشار الأسد رئيس شرعي وعلى رأس عمله ويجب أن يشارك في هذه العملية”.

وأكد ميدفيديف أن هناك “جدالا ساخنا” تخوضه روسيا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول الفصل بين ما يسمى “المعارضة المعتدلة” والإرهابيين في سورية مشيرا الى أن هذه المسألة هى ما يعيق التوصل إلى تسوية الأزمة في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره القبرصى يوانيس كاسوليديس في موسكو الاثنين الماضي أن عدم تنفيذ الفصل بين ما يسمى “المعارضة المعتدلة” و”جبهة النصرة” الإرهابية في سورية يدل على أن الولايات المتحدة لا تريد الإسهام في هذا الفصل.

ولفت ميدفيديف إلى أن الهدف من مشاركة العسكريين الروس في العمليات العسكرية في سورية هو القضاء على الإرهابيين ومنع انتشارهم إلى بلدان أخرى علما أن من بين الإرهابيين ذوي أصول روسية يمكن أن يعودوا إلى وطنهم فيما بعد.